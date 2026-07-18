Transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor, Valencia'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkaçar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Bordo-mavili kulüp, transferin mali detaylarını açıkladı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon FC Köln'de kiralık oynayan 1,90 m. boyundaki stoper Cenk Özkaçar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo-mavililerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, futbolcuya 1 milyon 250 bin euro maaş ödeneceği belirtildi.

Karadeniz ekibi, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Cenk Özkacar için Valencia'a 6 taksit halinde 1 milyon 750 bin euro bonservis ödeyecek.

Cenk Özkaçar, geçtiğimiz sezon FC Köln formasıyla 27 maçta 1886 dakika süre aldı.

Kulüpten yapılan transfer açıklaması şöyle:

Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1.350.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,5'i oranında ödeme yapılacaktır.

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