Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Son 1-2 hamlemiz daha olacak. Başkanımız ve yönetimimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Tecrübeli hoca, "Gerçeğin şöyle bir özelliği vardır; gerçek eninde sonunda ortaya çıkar, gizlenemez" sözleriyle dikkat çekti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kamp çalışmalarına 10 gün önce başladıklarını ve yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

"SON 1-2 HAMLEMİZ DAHA OLACAK"

Sidny Lopes Cabral ve Wagner Pina'nın kısa sürede takıma katılacağını belirten Tekke, Oulai'nin durumuyla ilgili olarak, "Kalacak mı, gidecek mi görüşmeler devam ediyor. Bu konuda yazılıp çizilenler de var. Özellikle transferde hızlı hareket ettik. Bence gayet iyi işler yaptık. Son 1-2 hamlemiz daha olacak. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve ekibimiz bunun için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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"DAHA HEYECANLIYIZ"

Tekke, takıma katılan oyuncuların oyun anlayışına ve formasyonlara alışmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Önümüzde çok uzun bir süre olduğunu söyleyemem. Fiziksel ve taktiksel çalışmaları bir arada yürütmek kolay değil. Başlangıç açısından zor bir süreç bekliyoruz ama transfer açısından bence gayet iyi gidiyoruz. Tüm koşulları değerlendirdiğimizde daha heyecanlıyız" sözlerini sarf etti.

Fatih Tekke

"BENİM GÜNDEMİM OLMUYOR AMA GÜNDEM ÇOK"

Deneyimli çalıştırıcı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının soru yöneltmek istemesi üzerine, "Sorular çok var. Benim gündemim olmuyor ama gündem çok. Gerçeğin şöyle bir özelliği vardır; gerçek eninde sonunda ortaya çıkar, gizlenemez" ifadelerini kullandı.

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