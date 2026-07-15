Trabzonspor, Samsunspor’un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor transfere doymuyor. Şu ana kadar kadrosuna 10 yeni ismi katan bordo mavililer, bu defa da Süper Lig’den bir isme imza attırıyor. Bordo mavililer Samsunspor’un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen ile anlaşmaya vardı! Bonservis bedeli konusunda iki kulüp arasındaki görüşmelerde fark 1 milyon avroya kadar indi. Samsunspor kapıyı 8 milyon avrodan açarken, Trabzonspor 7 milyon avroya kadar çıktı.

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Rick van Drongelen

YILDIRIM DOĞRULADI

Son detayların görüşüldüğü transferde kısa süre içerisinde resmî imzaların atılması bekleniyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer görüşmelerini doğrularken “Drongelen konusunda her iki taraf da isteklerini bildirdi. Görüşmeler hafta sonuna kadar sonuçlanır” ifadelerini kullandı. Üç yıldır Samsunspor forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı stoper geçen sezon 47 maçta sahaya çıkarken 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

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