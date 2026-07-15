Trabzonspor bir transferi daha bitirdi
Trabzonspor, Samsunspor’un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen ile anlaşma sağladı.
- Bu transferle Trabzonspor kadrosuna 10 yeni isim katmış olacak.
- İki kulüp arasındaki bonservis bedeli görüşmelerinde fark 1 milyon avroya kadar indi.
- Samsunspor 8 milyon avro isterken, Trabzonspor 7 milyon avro teklif etti.
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım transfer görüşmelerini doğruladı ve hafta sonuna kadar sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.
- Rick van Drongelen, 28 yaşında ve üç yıldır Samsunspor forması giyiyor.
- Geçen sezon 47 maçta forma giyen Hollandalı stoper 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Trabzonspor transfere doymuyor. Şu ana kadar kadrosuna 10 yeni ismi katan bordo mavililer, bu defa da Süper Lig’den bir isme imza attırıyor. Bordo mavililer Samsunspor’un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen ile anlaşmaya vardı! Bonservis bedeli konusunda iki kulüp arasındaki görüşmelerde fark 1 milyon avroya kadar indi. Samsunspor kapıyı 8 milyon avrodan açarken, Trabzonspor 7 milyon avroya kadar çıktı.
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YILDIRIM DOĞRULADI
Son detayların görüşüldüğü transferde kısa süre içerisinde resmî imzaların atılması bekleniyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer görüşmelerini doğrularken “Drongelen konusunda her iki taraf da isteklerini bildirdi. Görüşmeler hafta sonuna kadar sonuçlanır” ifadelerini kullandı. Üç yıldır Samsunspor forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı stoper geçen sezon 47 maçta sahaya çıkarken 2 gol attı, 1 de asist yaptı.