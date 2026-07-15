Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerini ve turistik tesisleri tehdit etmeye başladı. Muğla genelinde sadece bir günde çıkan 6 orman yangınından 5'i kontrol altına alınırken, Milas'taki alevler nedeniyle bir otel ile bir tatil sitesinde konaklayan bin 120 kişi acil olarak tahliye edildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da gerçekleştirdikleri sortilerle çalışmalara gündüz saatlerinde destek verdi. Havanın kararması ile birlikte söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.

Milasta alevler turizm bölgesini kuşattı: 1120 kişi gece yarısı tahliye edildi!

BİR GÜNDE 6 YANGIN

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas'taki orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, gün içerisinde Muğla'da toplam 6 orman yangını çıktığını, bunlardan 5'inin kontrol altına alındığını, Milas'taki yangına ise ekiplerin yoğun şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Milasta alevler turizm bölgesini kuşattı: 1120 kişi gece yarısı tahliye edildi!

Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir itfaiyesi, Milas ve Yatağan belediyeleri, termik santral ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların seferberlik ruhuyla çalışmalara katıldığını dile getiren Akbıyık, tüm müdahalenin Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydetti.

Milasta alevler turizm bölgesini kuşattı: 1120 kişi gece yarısı tahliye edildi!

ONLARCA EKİP BÖLGEDE

Yangına gündüz saatlerinde havadan 12 helikopter ve 8 uçakla müdahale edildiğini belirten Akbıyık, karada ise 11 dozer, 70 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmaya ait 4 TOMA, 4 ambulans ve 517 personelin görev yaptığını söyledi.

Milasta alevler turizm bölgesini kuşattı: 1120 kişi gece yarısı tahliye edildi!

ÇOK SAYIDA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Vali Akbıyık, tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesinin tahliye edildiğini, yaklaşık bin 120 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini ifade etti. Ekiplerin kritik noktalarda gerekli tedbirleri aldığını ve konuşlandığını söyleyen Akbıyık, çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruyu da cevaplayan Akbıyık, çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme yürüttüğünü ve nedenin en kısa sürede tespit edilmesini beklediklerini söyledi.

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