Kırıkkale'de 55 yaşındaki Yusuf Ayan'dan haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulunan oğlunun, cinayetin baş şüphelisi olduğu belirlendi. Jandarmanın evde yaptığı aramada Ayan'ın cansız bedenine ait parçalar evin eklentisindeki tuvalette bulunurken, aralarında oğlunun da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kayıp ihbarıyla başlayan soruşturma, kan donduran bir cinayeti ortaya çıkardı.

Karaağaç köyünde yaşayan Ö.A. (25) isimli şahıs, babası Yusuf Ayan’dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayan’ın bulunması için kapsamlı çalışma yürüttü.

Kırıkkalede kan donduran olay: Babasını parçalayıp tuvalete gömdü!

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında ihbar sahibi Ö.A. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvuruldu. Ö.A.’nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

Kırıkkalede kan donduran olay: Babasını parçalayıp tuvalete gömdü!

PARÇALARA AYIRIP TUVALETE ATMIŞ!

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yusuf Ayan’ın cansız bedenine ait parçalar, ikamet ettiği evin eklentisinde bulunan tuvalette tespit edildi. Ayan’ın cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

Kırıkkalede kan donduran olay: Babasını parçalayıp tuvalete gömdü!

Olayla ilgili Ö.A’nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kırıkkalede kan donduran olay: Babasını parçalayıp tuvalete gömdü!

Cansız bedene ait parçalar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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