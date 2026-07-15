ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki stratejik noktalara düzenlediği saldırıların ardından İran'dan peş peşe hamleler geldi. Tahran yönetimi, Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'nü kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da "Vatanımızın her bir karış toprağını savunacağız" mesajını verdi.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Washington'ın İran topraklarına yönelik düzenlediği saldırılarla yeni bir aşamaya taşındı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre ABD, Hürmüz Boğazı yakınındaki Hengam ve Keşm adaları ile Bender Abbas kentindeki bazı noktaları hedef aldı.

İlk saldırının gece saat 00.00 sıralarında Hengam Adası'nın güneyine düzenlendiği, ardından Bender Abbas'ta bir noktanın vurulduğu, kısa süre sonra da İran'ın en büyük adası olan Keşm'e saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD vurdu, İran misillemeye geçti! "Mutabakat ortadan kalktı"

Saldırıların ardından İran cephesinden peş peşe açıklamalar geldi.

İRAN'DAN ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

İran Ordusu, ABD askerleri ve savaş uçaklarına ev sahipliği yaptığı belirtilen Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'ne kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırının bilançosuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

ABD vurdu, İran misillemeye geçti! "Mutabakat ortadan kalktı"

PEZEŞKİYAN'DAN TRUMP'A CEVAP

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın askeri gücünün büyük kısmı yok edildi" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD vurdu, İran misillemeye geçti! "Mutabakat ortadan kalktı"

Pezeşkiyan, "Onların söylemleri devam ediyor ama asıl soru şu; savaş alanında hedeflerine ulaştılar mı? Ülkemizi parçalamaya kalkışanların eylemleri sonuçta neye yaradı? Vatanımızın her bir karış toprağını savunacağız" ifadelerini kullandı.

"MUTABAKAT FİİLEN SONA ERDİ"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın fiilen ortadan kalktığını belirtti.

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