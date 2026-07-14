ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin olağanüstü olduğunu ifade etti. Trump, tarihi zirveye dair " Dürüst olmak gerekirse, tam bir sevgi şöleniydi. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Washington'da bir araya geldi.

Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Ankara Zirvesi'nden övgüyle bahsetti.

Trump'tan Ankara Zirvesi yorumu: Olağanüstü, sevgi şöleniydi

"OLAĞANÜSTÜYDÜ"

Trump "Olağanüstüydü. Dürüst olmak gerekirse, tam bir sevgi şöleniydi. İnanılmazdı" şeklinde konuştu.

ZEYDİ'DEN YENİ DÖNEM MESAJI

Zeydi, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı'na gösterdiği sıcak karşılama ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Zeydi, "Washington ziyaretimiz sıradan bir ziyaret olmayacak. ABD ile stratejik bir ortaklığı ilan etmek amacıyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Ankara Zirvesi yorumu: Olağanüstü, sevgi şöleniydi

Milislerin silahlarının devlete teslim edilmesi konusunda sorulan bir soruya Zeydi, şu cevabı verdi:

"30 Eylül'den sonra herhangi bir silahlı grubun varlığına ihtiyaç kalmayacak, güvenlik güçlerimiz topraklarımızı koruyabilecek kapasiteye sahip. 30 Eylül sonrası kimsenin devlet dışında silah taşımasına izin vermeyeceğiz. Bazı silahlı gruplardan çok sayıda silah teslim alındı. Siyasi faaliyete yönelmeyi tercih edenlerle ise iş birliği yapacağız."

Zeydi, Irak'ın terör örgütü DEAŞ ile ABD desteğiyle mücadele ettiğini belirterek, bu savaşta 400 milyar dolardan fazla zarara uğradıklarını söyledi.

"Irak'ta bazı şehirler hala yıkık durumda." diyen Zeydi, "Bazı insanlarımız hala mülteci kamplarında yaşıyor ve bunları evlerine geri döndürmek istiyorum. OPEC'ten hakkımızın verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Irak Başbakanı Zeydi, bazı bakanlardan oluşan heyetle ilk yurt dışı ziyareti için ABD'ye gitmişti.

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