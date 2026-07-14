Anadolu Ajansı
Dubai Basketbol'da Xavi Pascual dönemi
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'da başantrenörlük görevine Xavi Pascual getirildi.
Barcelona Basketbol Takımı'ndan ayrılan başantrenör Xavi Pascual'ın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'un başına geçtiği duyuruldu.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibinden yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki başantrenörle üç sezonluk sözleşme imzalandı.
Xavi Pascual, Barcelona'nın yanı sıra Zenit ve Panathinaikos gibi önemli takımlarda görev aldı.
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