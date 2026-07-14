Schengen vizesinde yaşanan yoğunluğu azaltacak yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Belirli kriterleri karşılayan "güvenilir başvuru sahiplerine" önce 2, ardından 5 yıla kadar uzun süreli vize verilmesi gündemde.

Türk vatandaşlarının uzun süredir randevu krizleri, yüksek ret oranları ve kısa süreli vizelerle boğuştuğu Schengen sürecinde yeni bir teknik adım atılıyor. Çin'in ardından dünyada en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ülke konumunda olan Türkiye için vize serbestisi görüşmeleri sürerken, mevcut mağduriyeti hafifletecek ara bir formül üzerinde uzlaşıldı.

NTV Haber'in haberine göre, çalışmaların odağında "güvenilir kişiler" modelinin hayata geçirilmesi bulunuyor.

Schengende yeni formül masada! 5 yıllık vizeyi kimler alabilecek?

TEKRAR TEKRAR BAŞVURU DÖNEMİ KAPANIYOR

Mevcut sistemde Türk vatandaşlarına verilen 1 ya da 3 aylık kısa süreli vizeler, aynı kişilerin yıl içinde defalarca sıraya girmesine ve hem maddi hem de bürokratik bir çile yaşanmasına neden oluyordu. Gündemdeki yeni formülle birlikte, belirlenecek kriterlere uyan kişilere ilk aşamada doğrudan 2 yıllık, ardından ise 5 yıllık uzun vadeli Schengen vizesi verilmesi planlanıyor.

Bu sayede yıllık ortalama 200 ila 400 bin arasındaki başvurunun uzun vadeli vizeye dönüştürülmesi ve vize serbestisi sağlanana kadar yaşanan yoğun mağduriyetin geçici olarak çözülmesi hedefleniyor.

Schengende yeni formül masada! 5 yıllık vizeyi kimler alabilecek?

KİMLER "GÜVENİLİR BAŞVURU SAHİBİ" SAYILACAK?

"Güvenilir kitle" için masadaki öncelikli gruplar ise şöyle örneklendirildi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören firmaların sahipleri, İstanbul, Ankara, İzmir sanayi odalarına üye kişiler, Avrupa'da araştırma yapan uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler…

Schengende yeni formül masada! 5 yıllık vizeyi kimler alabilecek?

İlk etapta bu grupların dijital olarak nasıl tespit edileceği ve sistemin nasıl entegre edileceği tasarlanacak. Hem Ankara'nın hem de Brüksel'in sıcak baktığı bu formülün, yakın zamanda hayata geçirilerek vize kuyruklarını önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

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