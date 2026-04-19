Avrupa Birliği’nin devreye aldığı yeni dijital sistemle Schengen vizesinde tüm hareketler izleniyor. Uzmanlar, vize alınan ülke dışında yoğun seyahat edenlerin ret riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Yurt dışına turistik ya da iş amaçlı seyahat etmek isteyen vatandaşların uzun süredir gündeminde olan Schengen vizesi sorunu, bu kez yeni bir uygulamayla farklı bir boyuta taşındı.

Randevu bulmakta zorlanan birçok kişi, daha kolay erişilebilen ülkeler üzerinden vize almaya yöneliyor. Ancak Avrupa Birliği tarafından 10 Nisan 2026’da devreye alınan Giriş/Çıkış Sistemi (EES), bu yöntemi riskli hale getirdi.

TÜM ADIMLAR TAKİP EDİLİYOR

Yeni sistemle birlikte Schengen bölgesine yapılan tüm giriş-çıkışlar ve seyahat detayları dijital olarak kayıt altına alınıyor. Bu kapsamda, vize alınan ülkeye kısa süreli ziyaret yapılıp diğer ülkelere daha fazla gidilmesi durumunda sistem bunu açık şekilde ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu durum, sonraki vize başvurularında ret riskini artırabilir.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; turizm sektörü temsilcileri, vize alınan ülkenin daha aktif kullanılmasını öneriyor. Örneğin vizeyi bir ülkeden alıp ağırlıklı olarak başka ülkelere seyahat edilmesi, başvuruların olumsuz sonuçlanmasına neden olabiliyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da yeni sistemin çok daha sıkı bir denetim getirdiğine dikkat çekti. Bağlıkaya, özellikle ilk giriş yapılan ülke kuralının artık daha kolay takip edildiğini vurguladı. Bağlıkaya ayrıca, sistemin yalnızca giriş noktalarını değil, hangi ülkede ne kadar süre kalındığını da detaylı şekilde kaydettiğini belirtti. Bu verilerin sonraki vize başvurularında belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

GELİR 1 MİLYAR EUROYU GEÇTİ

Öte yandan vize başvuruları, Avrupa ülkeleri için önemli bir gelir kapısı olmayı sürdürüyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre 2024 yılında dünya genelinde yapılan Schengen başvuruları 11,7 milyonu aşarken, toplam gelir 1 milyar euroyu geçti. Türkiye’den yapılan başvurular için sadece konsolosluklara ödenen ücretin ise 100 milyon euronun üzerine çıktığı belirtiliyor. Bu durum, vize sürecinin ekonomik boyutunu da yeniden gündeme taşıdı.

İstatistiklere göre Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye üst sıralarda yer alıyor. 2024 verilerine göre Çin ilk sırada bulunurken, Türkiye ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı.

Başvurular artarken ret oranlarında ise son yıllarda sınırlı bir düşüş gözlemlendi.

