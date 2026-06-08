Süper Lig şampiyonu Galatasaray, orta saha transferi için menajerler aracılığıyla önerilen Real Madrid'den Eduardo Camavinga ile ilgileniyor. İspanyol devinin istediği bonservis ve Fransız yıldızın beklediği yıllık ücret belli oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ana gündem orta sahaya yapılacak takviye. Sarı-kırmızılı ekipte bu bölge için öne çıkan isim, LaLiga ekibi Real Madrid'de forma giyen Eduardo Camavinga.

BONSERVİSİ EN AZ 50 MİLYON EURO

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, menajerler aracılığıyla önerilen 23 yaşındaki futbolcu ve Real Madrid'le iletişime geçti. İspanyol kulübünün 50 milyon euronun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı, Premier Lig'den de talipleri olan futbolcunun ise sarı-kırmızılılardan 15 milyon euro istediği aktarıldı.

Eduardo Camavinga'nın, Real Madrid ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

İSTEDİĞİ YILLIK ÜCRET ŞAŞIRTTI

Camavinga'nın, Real Madrid'den kazandığı yıllık ücretin 2 katını Galatasaray'dan talep ettiği belirtildi. Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de genç orta sahanın durumunu takip ettiği kaydedildi. Camavinga, daha fazla süre alabilmek için Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor.

43 MAÇTA 3 GOLE KATKISI VAR

Real Madrid'de geçtiğimiz sezonda 43 maça çıkan Eduardo Camavinga, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Futbol kariyerine Fransız ekibi Rennes'in altyapısında başlayan Camavinga, 2019'da A takıma yükseldi ve 2021'de Real Madrid'e imza attı.

Haberle İlgili Daha Fazlası