İtalya'dan Galatasaray'a ters köşe: Rekor transferde zararına satış
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 30,8 milyon milyon euro bonservisle Fransa'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'ya, Serie A'dan talip var. İtalyan basını, Napoli’nin bu transfer için gözden çıkarması gereken rakamı yazdı.
- Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın Wilfried Singo'yu değerlendirdiği belirtildi.
- Napoli'nin Singo'yu kadrosuna katması için yaklaşık 25 milyon euroya ihtiyacı olduğu ifade edildi.
- Galatasaray, Ağustos 2025'te Monaco'ya 30.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Singo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
- 25 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değerinin 23 milyon euro olduğu belirtildi.
- Singo, sakatlıkların etkisiyle Galatasaray formasıyla 29 maçta 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, son 16 takım arasında kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda daha ileriyle gitmeyi hedefliyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı.
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25 MİLYON EURO
La Gazzetta dello Sport kaynaklı Calcio Napoli 1926 sitesinde yer alan habere göre; Wilfried Singo, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın değerlendirdiği isimler arasında bulunuyor. Haberde, Serie A kulübünün, Singo'ya imza attırabilmek için yaklaşık 25 milyon euro ödeme yapması gerektiği aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray, Ağustos 2025'te Monaco'ya 30,8 milyon euro bonservis ödediği Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlıkların etkisiyle sarı-kırmızılı formayla 29 maç çıkmış ve sahada kaldığı 1557 dakikada 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.