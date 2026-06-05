Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 30,8 milyon milyon euro bonservisle Fransa'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'ya, Serie A'dan talip var. İtalyan basını, Napoli’nin bu transfer için gözden çıkarması gereken rakamı yazdı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, son 16 takım arasında kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda daha ileriyle gitmeyi hedefliyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Singo, yaklaşık 31 milyon avro bedelle bir Türk takımının yaptığı en pahalı ikinci transfer oldu.

25 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport kaynaklı Calcio Napoli 1926 sitesinde yer alan habere göre; Wilfried Singo, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın değerlendirdiği isimler arasında bulunuyor. Haberde, Serie A kulübünün, Singo'ya imza attırabilmek için yaklaşık 25 milyon euro ödeme yapması gerektiği aktarıldı.

Wilfried Singo, Galatasaray'da forma giyecek 7'nci Fildişi Sahilli oyuncu oldu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Ağustos 2025'te Monaco'ya 30,8 milyon euro bonservis ödediği Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlıkların etkisiyle sarı-kırmızılı formayla 29 maç çıkmış ve sahada kaldığı 1557 dakikada 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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