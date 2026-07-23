Türkiye'de iklim haritası hızla değişiyor. Son 60 yılda Akdeniz ve yarı kurak iklimlerin kapladığı alan genişlerken, uzmanlar iklim değişikliğinin etkisiyle ilkbaharın daha erken başlayacağını, yaz mevsiminin ise daha uzun süreceğini belirtiyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’de Akdeniz ve yarı kurak iklimlerin genişlediğini, nemli ve soğuk iklim kuşaklarının ise daraldığını ve daha yüksek rakımlara çekildiğini belirtti.

Yapılan çalışmaya göre son 60 yılda Türkiye’de yarı kurak bozkır ve Akdeniz iklimlerinin kapladığı alanlarda belirgin artış yaşandı. 1961-1990 döneminde ülke topraklarının yüzde 28,9’unu kaplayan, yazları kurak ve çok sıcak Akdeniz iklimi, 1991-2020 döneminde yüzde 31,8’e ve yarı kurak bozkır iklimi yüzde 21,9’dan yüzde 24,2’ye çıkarken, yazları kurak ve sıcak geçen soğuk iklim tipinin kapladığı alan yüzde 24’ten yüzde 19,3’e geriledi.

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İLKBAHAR DAHA ERKEN BAŞLAYABİLİR

Prof. Dr. Türkeş, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye’de ilkbaharın daha erken başlayabileceğini ve yaz mevsiminin uzayabileceğini söyledi.

HARİTA DEĞİŞİYOR

Türkiye’deki kurak ve büyük bir bölümü Akdeniz iklimi olmak üzere ılıman iklim tiplerinin coğrafi alanlarının hem 2041-2070 hem de 2071-2099 dönemlerinde genişleyeceği öngörüsünü paylaşan Türkeş, şöyle devam etti: İncelediğimiz bütün gelecek senaryolarında Türkiye’deki en geniş alan, yaklaşık yüzde 40-45 oranla, yazları kurak, sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz iklimleri tarafından kaplanacak. İkinci en geniş alana ise yaklaşık yüzde 30-35 orta enlem ve subtropikal yarı kurak step iklimleri hâkim olacak. Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan bir coğrafi alan ise yazları kurak ve sıcak geçen soğuk iklim tiplerinin etkisi altında kalacak.

Günümüze kıyasla çöl ikliminin genişlemesinin gelecekteki tüm dönemlerde özellikle de orta ve çok yüksek emisyon senaryoları altında gerçekleşmesi bekleniyor.

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