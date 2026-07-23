AB, trafikte aşırı sürat yapılmasını önlemek için uydudan araçları takip ederek hız sınırı aşanları otomatik frenleyip konumlarındaki limite indirecek tasarı üzerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği, otomobil sürücülerinin hız sınırlarını aşmasını engellemek için yapay zekâyı kullanan yeni bir teknolojiyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu yeni sistem sayesinde, hız kurallarına uymayan araçların sürati uydudan takip edilerek otomatik olarak düşürülecek.

Mevcut kanunlara göre Avrupa pazarında satılan tüm yeni otomobillerde Akıllı Hız Yardımı isimli sistemin bulunması zorunlu. Bu teknoloji hız sınırını ekranda gösterip sürücüyü sesli olarak uyarırken, hız sabitleyici devredeyken aracın hızını yasal sınırlara çekiyor.

Tartışmaya açılan yeni kanun tasarısı, araçların sadece hız sınırını bildirmesiyle yetinmeyip sürücünün kontrolüne doğrudan müdahale etmeyi hedefliyor. Kurulması planlanan sistem, uydu konumlandırma ve araç içi sensörleri kullanarak anlık konumu yerel hız sınırlarıyla karşılaştıracak. Eğer sürücü belirlenen sınırları aşıyorsa, teknoloji doğrudan aracın motor gücünü azaltarak hızı yasal seviyeye indirecek.

KORKUTAN BİR SENARYO DA VAR

Ancak en çok korkulan senaryo ise otoyolda yüksek hızla ilerleyen bir aracın hız sınırını aniden çok düşük bir seviye olarak algılaması geliyor. Sistemi yanıltan bir tabela okuması sonucunda aracın aniden fren yapması, arkadan gelen trafiği tehlikeye atarak zincirleme kazalara yol açma potansiyeli taşıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası