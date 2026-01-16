Fiat CEO'su Olivier François, AB'nin zorunlu kıldığı pahalı güvenlik donanımları nedeniyle şehir otomobillerinin satın alınamaz hale geldiğini savundu. François, küçük araçlara, şerit takip asistanı, trafik levhası tanıma sistemi ve acil frenleme gibi maliyetli sistemler yerine 117 km/sa hız sınırı getirilmesini önerdi. Fiat’ın hız sınırı önerisi otomobil dünyasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Fiat CEO'su Olivier François, özellikle Fiat 500 ve Panda gibi şehir içi kullanıma yönelik küçük otomobillerin, Avrupa Birliği’nin zorunlu hale getirdiği gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) nedeniyle artık "satın alınamaz" noktaya geldiğini savundu. François, artan güvenlik donanımı maliyetlerinin küçük segment araçları pazardan silme riski taşıdığına dikkat çekti.

"PAHALI SENSÖRLER YERİNE HIZ SINIRI"

Bu duruma alternatif bir çözüm öneren François, şehir otomobillerine pahalı teknolojiler eklemek yerine hız sınırı uygulanmasını gündeme getirdi. François, "Bu araçlar çoğunlukla şehir içinde ve düşük hızlarda kullanılıyor. Maksimum hızı Avrupa otoyollarındaki yasal sınır olan 117 km/sa ile sınırlandırmak, maliyetleri ciddi biçimde düşürebilir ve bu otomobilleri yeniden ulaşılabilir hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK KÜÇÜK OTOMOBİL ÜRETİMDEN KALDIRILDI

Son yıllarda zorunlu hale gelen şerit takip asistanı, trafik levhası tanıma sistemi ve acil frenleme gibi teknolojilerin, küçük segment araçların maliyetini son 5-6 yılda yaklaşık yüzde 60 artırdığı belirtiliyor. Bu artış, birçok üreticinin düşük kârlılık nedeniyle bu sınıftan çekilmesine yol açtı. Bu nedenlerle yakın zamanda Volkswagen Up!, SEAT Mii, Skoda Citigo, Peugeot 108, Citroen C1, Toyota Aygo, Ford Ka ve Ford Fiesta gibi modeller üretimden kaldırıldı.

AŞIRI DONANIM YÜKLEMESİ KÜÇÜK OTOMOBİLLERİ ORTADAN KALDIRABİLİR

Avrupa Birliği’nin güvenliği artırmayı hedefleyen regülasyonları, araçların daha “akıllı” hale gelmesini zorunlu kılıyor. Ancak bu sistemlerde kullanılan kamera, sensör ve yazılımlar, ekonomik olması beklenen şehir otomobillerinin fiyatlarını ciddi biçimde yukarı çekiyor. François, 2018-2019 döneminde üretilen araçların “tehlikeli” olmadığını belirterek, aşırı donanım yüklemesinin küçük otomobil segmentini tamamen ortadan kaldırabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin gündemindeki yeni "M1E" kategorisi, Fiat’ın yaklaşımına benzer bir çizgi izliyor. Henüz detayları netleşmeyen bu düzenlemenin, gereksiz teknolojik donanımları azaltarak daha uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobillerinin önünü açmayı hedeflediği ifade ediliyor.

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Fiat’ın hız sınırı önerisi otomobil dünyasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir kesim, uygun fiyatlı otomobillere yeniden erişim sağlanması açısından bu yaklaşımı desteklerken, diğer kesim güvenlikten ödün verilmemesi gerektiğini savunuyor. Tartışmanın önümüzdeki dönemde AB regülasyonları ve üretici stratejileri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası