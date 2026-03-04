AK Parti’nin Meclis'e sunduğu kanun teklifi, sosyal medya ve oyun platformlarında çocuk güvenliğini artırırken, ebeveyn kontrol mekanizmalarını zorunlu kılıyor ve ihlallere karşı sıkı yaptırımlar öngörüyor. İşte düzenlemeyle değişecekler...

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, sosyal medyaya ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

Buna göre, sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Ebeveyn kontrol araçlarıyla hesap ayarlarının yönetimi, ücretli işlemler için ebeveyn onayı ve kullanım süresi sınırlandırmaları sağlanacak.

Düzenleme kapsamında Türkiye’den günlük erişimi 10 milyonun üzerinde olan sosyal ağ sağlayıcılar, ihlallere karşı verilen kararları en geç bir saat içinde uygulamak zorunda olacak; yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere reklam yasağı ve internet trafiği daraltma yaptırımları uygulanacak.

Oyun sağlayıcı ve dağıtıcılar da yaş derecelendirmesi yapmak, ebeveyn kontrol mekanizmalarını sunmak ve BTK’ya gerekli bilgileri vermekle yükümlü olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası