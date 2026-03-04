ABD, İran’a yönelik saldırılar ve artan güvenlik riskleri nedeniyle Irak’taki vatandaşlarına acil tahliye çağrısında bulundu. Bağdat ve Erbil’de konsolosluk hizmetleri askıya alındı, ABD karşıtı protestoların devam ettiği bölgelerde dikkatli olunması istendi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, İran’a yönelik operasyonlar ve Tahran yönetiminin olası misillemeleri nedeniyle Irak’taki güvenlik risklerinin arttığını belirterek vatandaşlarına acil tahliye çağrısı yaptı.

Büyükelçilik açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kritik görevde bulunmayan tüm hükümet personeline Irak’tan ayrılma talimatı verdiği vurgulandı. Vatandaşlardan mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları ve ayrılana kadar konakladıkları yerlerde kalmaları istendi. Güvenlik uyarısı kapsamında pencerelerden uzak durulması gerektiği de hatırlatıldı.

KONSOLOSLUK HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI

Açıklamada, Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu’nda tüm rutin konsolosluk işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.

PROTESTO VE GÜVENLİK DURUMU

Başta Tahrir Meydanı ve 14 Temmuz Köprüsü çevresi olmak üzere bazı bölgelerde ABD karşıtı gösterilerin devam ettiği ve yeni protesto çağrılarının yapıldığı bildirildi. Ayrıca, Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin büyük ölçüde giriş ve çıkışlara kapatıldığı vurgulandı.

