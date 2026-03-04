Irak genelinde elektrik sistemi tamamen çöktü. Ülkenin tüm vilayetlerinde kesinti yaşanırken, arızanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Irak’ta elektrik sistemi ülke genelinde tamamen çöktü. Tüm vilayetlerde yaşanan kesinti sonrası şehirler karanlığa büründü.

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kesintiye yol açan sistem çökmesinin nedenlerinin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığı bildirildi.

SANTRALLER DEVRE DIŞI KALDI

Sistemin tamamen çökmesi sonucu birçok elektrik santrali ve iletim hattının devre dışı kaldığı belirtildi. Yetkililer, santrallerin ve şebeke hatlarının yeniden devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

JENERATÖRLER DEVREDE

Ulusal şebekenin devre dışı kalması nedeniyle ülke genelinde mahalle jeneratörleri ücret karşılığında hizmet vermeye başladı. Özellikle yaz aylarında sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak’ta, sistemin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin net bir tarih verilmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası