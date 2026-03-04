Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına katılmayacaklarını açıkladı. Pistorius, çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Meclis’te yaptığı konuşmada, Almanya’nın İran’ı hedef alan ABD ve İsrail’in askeri operasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Bakan, “Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak” ifadelerini kullandı.

Pistorius, ülkesinin bölgedeki gerginliğin azaltılması ve şiddetin yayılmasının önlenmesi için diplomatik yollarla katkı sağlamaya çalışacağını belirtti.

ULUSLARARASI HUKUK VE İSTİKRAR VURGUSU

Savunma Bakanı, ABD ve İsrail’in eylemlerinin uluslararası hukuka uygunluğunun tartışılmasının önemli olduğunu söyledi. Pistorius, “Ülkeler yasaları uyarak hareket ettiğinde ancak uzun vadeli ve istikrarlı bir uluslararası düzen mümkün olur” dedi.

İRAN REJİMİ ELEŞTİRİLDİ

Pistorius, İran rejiminin uzun yıllar boyunca uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini ifade ederek, “İsrail-Amerika saldırıları, İsrail’i yok etmek isteyen bir rejime yöneliktir. Bu rejim yıllardır hem yurt içinde hem de yurt dışında baskı ve terör uygulamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

