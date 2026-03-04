Uydu görüntüleri, beş gündür süren bombardımanın ardından Tahran'daki yıkımın tüm boyutunu ortaya koydu; bazı yerler, toz bulutu dağıldıktan sonra neredeyse tanınmaz hale geldi.

ABD ve İsrail'in Cumartesi günü İran'a karşı başlattığı saldırıda, aralarında İran Dini Lider iHamaney'in de bulunduğu yaklaşık 50 üst düzey komutanı öldürüldü.

İsrail ve ABD, ülke genelindeki stratejik hedeflere yönelik saldırılarına devam etti; hükümet binaları, füze depoları, askeri üsler ve nükleer tesisler yerle bir edildi.

İşte Vantor'un sağladığı uydu görüntüleri...