Tahran’da yıkım! Uydu görüntüleri saldırıların boyutunu gözler önüne serdi
Uydu görüntüleri, beş gündür süren bombardımanın ardından Tahran'daki yıkımın tüm boyutunu ortaya koydu; bazı yerler, toz bulutu dağıldıktan sonra neredeyse tanınmaz hale geldi.
ABD ve İsrail'in Cumartesi günü İran'a karşı başlattığı saldırıda, aralarında İran Dini Lider iHamaney'in de bulunduğu yaklaşık 50 üst düzey komutanı öldürüldü.
İsrail ve ABD, ülke genelindeki stratejik hedeflere yönelik saldırılarına devam etti; hükümet binaları, füze depoları, askeri üsler ve nükleer tesisler yerle bir edildi.
İşte Vantor'un sağladığı uydu görüntüleri...
27 Şubat 2026 - 3 Mart 2026
Tahran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Karargahı
22 Şubat 2026 - 3 Mart 2026
Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı kompleksi ve Humeyni'nin konutu
22 Şubat 2026 - 3 Mart 2026
Tahran'daki İstihbarat Bakanlığı
18 Ocak 2026 - 3 Mart 2026
Tahran'daki Ulusal Savunma Üniversitesi
27 Şubat 2026 - 3 Mart 2026
