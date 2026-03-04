Dünya yeni bir Ortadoğu yangınına sürüklenirken, İspanya'dan '2003 hatasına düşmeyelim' uyarısı geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı ve askeri üsler üzerinden savurduğu tehditlere rest çeken Başbakan Sanchez, 'Milyonların hayatıyla Rus ruleti oynanmasına izin vermeyeceğiz' dedi

Trump’ın NATO ve askeri üs çıkışına İspanya Başbakanı Sanchez’den cevap gecikmedi.

Madrid’de konuşan Sanchez, Trump’ın "misilleme" uyarılarına boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Sırf birilerinin misillemesinden korktuğumuz için dünya adına kötü olan bir şeye asla suç ortağı olmayacağız" dedi.

Sanchezden Trumpa Irak hatırlatmalı misilleme: Biz bu filmde yokuz!

"MİLYONLARIN HAYATIYLA RUS RULETİ OYNUYORLAR"

Ülkesinin Ukrayna ve Gazze konusunda aldığı tutumla aynı çizgide hareket ettiğini söyleyen İspanya Başbakanı, Orta Doğu’da İran’ı hedef alan bir savaşın küresel felaket getireceği uyarısında bulundu.

"Milyonlarca insanın hayatıyla Rus ruleti gibi oynamak kabul edilemez" sözleriyle ABD Başkanı Trump'a ateş püskürdü.

Hükümetimiz naif değil, tutarlı bir yol izliyor. Şiddetin istikrar değil, sadece ekonomik yıkım ve enerji krizi getireceğini biliyoruz"

Sanchez'den Trump'a 'Irak' hatırlatmalı misilleme: "Biz bu filmde yokuz!

"SAVAŞIN DUMAN PERDESİNE SAKLANMAYIN"

Sanchez konuşmasının devamında, isim vermeden Trump ve benzeri politikaları savunan liderleri "başarısızlıklarını gizlemekle" suçladı.

Halkın yaşamını iyileştirme görevini yerine getiremeyen liderlerin, bu başarısızlığı örtmek için "savaşın duman perdesini" kullandıklarını ileri sürdü. Dünyanın hastane yerine füze inşa etmeye başladığı anlarda sadece seçkin bir azınlığın cebini doldurduğunu ifade eden Sanchez, "Bu kirli oyuna geçit vermeyeceğiz" dedi.

IRAK HATIRLATMASI: "AYNI HATALARI TEKRARLAMAYACAĞIZ"

Geçmişteki hatalardan ders çıkarılması gerektiğini savunan İspanya Başbakanı, 2003 yılındaki Irak işgalini örnek gösterdi.

Demokrasi ve güvenlik vaadiyle başlayan o savaşın sadece güvensizlik dalgası tetiklediğini hatırlatan Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kesin bir dille reddetti.

"Misilleme korkusuyla suç ortağı olmayacağız İspanya, uluslararası hukukun yanında yer alır" diyen Sanchez, Birleşmiş Milletler Şartı ve Avrupa Birliği’nin temel ilkelerine bağlı olduklarını hatırlattı.

TRUMP'TAN İSPANYA'YA AÇIK TEHDİT! "HİÇBİR İLİŞKİMİZ OLSUN İSTEMİYORUZ"

İran savaşında İspanya'nın ülkedeki üslerini kullanmaya izin vermemesine değinen Trump, "İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi, ama sorun değil, onlara ihtiyacımız yok. İstersek, oraya uçup kullanabiliriz. Kimse bize kullanmamamızı söyleyemez. İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası