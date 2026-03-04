Japon bilim adamları, gözleri yaşartmayan ve tatlı aromasıyla dikkat çeken bir soğan türü geliştirdi. 20 yıllık araştırma sonucu ortaya çıkan soğan, Ig Nobel Ödülü’ne layık görüldü. Bu yıl ise 180 ton satışı hedefleniyor.

Araştırmacılar, “Smile Ball” adı verilen soğanı geliştirmek için 20 yıl harcadı. Normal soğan gibi kokmayan ve çok daha tatlı olan bu soğan, Japonya’nın kuzey adası Hokkaido’da yetiştiriliyor ve popülaritesi giderek artıyor. Soğan ilk olarak 2012’de geliştirildi ve 2015 yılında Japonya’da raflarda yerini aldı.

SOĞAN NEDEN GÖZ YAKIYOR?

Dr. Shinsuke Imai liderliğindeki Japon ekip, soğanın doğranması sırasında gözlerin yaşarmasına neden olan daha önce keşfedilmemiş enzimi ilk kez tanımladı ve bulgularını 2002 yılında İngiliz bilim dergisi Nature’da yayımladı.

Soğan kesildiğinde açığa çıkan enzimler, gözdeki doğal nem ile reaksiyona girerek hafif bir sülfürik asit oluşturuyor. Vücut ise bu tahriş edici maddeyi temizlemek amacıyla gözyaşı üretiyor.

‘Göz yaşartmayan soğan’ raflara çıktı! Bu yıl 180 ton satılacak

GÖZÜ YAŞARTMAYAN SOĞAN GELİŞTİRİLDİ

Dr. Shinsuke’nin ekibi, hem görünümü hem de tadı soğana benzeyen ancak insan gözlerinde asit üretmeyen bir sebze yetiştirmeyi başardı. Bu buluş, tuhaf bilimsel başarıları onurlandıran mizahi bir ödül olan Ig Nobel Ödülü’nü 2013’te kazandı.

House Foods Group şirketinden Noriya Masamura, yaptığı açıklamada, “Soğanları yaklaşık 5–7 milimetre kalınlığında iri doğrayın, biraz tuz, kuru baharat ve zeytinyağı ile karıştırın, tatlandığını hissedeceksiniz” dedi.

Smile Ball soğanı, normal soğanlardan farklı. Soğan, doğrayınca gözyaşı azaltacak şekilde geliştirilmiş. Üçlü paket hâlinde 1,60 pound’a (yaklaşık 65 TL’ye) satılıyor ve doğal melezleme yoluyla geliştirilmiş, 30 yılı aşkın araştırma ve çiftçilik süreci sonucu ortaya çıkmış bir ürün.

‘Göz yaşartmayan soğan’ raflara çıktı! Bu yıl 180 ton satılacak

“CESARET VERİCİ”

Soğan çiftçisi Tamotsu Nishino (43), konuyla ilgili “Tüketicilerin tekrar almak istemeleri veya daha fazlasını istemeleri çok cesaret verici. Masamura ve ekibi, yetiştirme koşullarına dair ayrıntılı veriler sağlıyor ve tavsiyelerde bulunuyor, bu da bilgilerimi genişletti” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası