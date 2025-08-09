Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kilosu 5 lira! İspanya ve Almanya da onun için bekliyor...

Amasya'da bu yıl üretimi bol olan coğrafi işaret tescilli soğan tarlada kilosu 5 liradan satılıyor. Soğana İspanya ve Almanya'dan da sipariş yağıyor.

Tarlada kilosu 5 liradan satılıp bu yıl 500 bin ton üretimi beklenen soğan, İspanya ve Almanya'ya da ihraç ediliyor.

Kilosu 5 lira! İspanya ve Almanya da onun için bekliyor... - 1. Resim

TIRLARLA AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR

Tarım işçilerinin soğuk hava deposunda gece gündüz işleyip çuvalladığı soğanlar tırlara yüklenerek Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Kilosu 5 lira! İspanya ve Almanya da onun için bekliyor... - 2. Resim

500 BİN REKOLTE BEKLENTİSİ

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, bu yıl 12 bin dekar alanda soğan ekimi artışı olduğunu ve 90 bin dekar soğan ekimi yapıldığını söyledi. Cebebi, 500 bin ton rekolte beklediklerini de ifade etti.

Kilosu 5 lira! İspanya ve Almanya da onun için bekliyor... - 3. Resim

Şifa deposu olarak değerlendirdiği coğrafi işaret tescilli soğanların yurdun dört bir yanına satıldığı gibi Rusya'nın yanı sıra bugünlerde başta İspanya olmak üzere Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerine ihraç edildiğini belirten Mustafa Cebeci, "Şu an İspanya ve Almanya'ya soğan gönderiliyor. İnşallah ihracatla birlikte fiyatların da yükselişe geçeceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

Kilosu 5 lira! İspanya ve Almanya da onun için bekliyor... - 4. Resim

Amasya çiftçisinin ürünün en kalitelisini yetiştirdiğini vurgulayan Cebeci, "Üretimde sıkıntımız yok. Fakat bizim pazar sıkıntımız var. Bu işin ticaretinde sıkıntı var. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuya eğilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

