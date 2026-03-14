Trump'dan Hürmüz açıklaması: ABD donanması boğazdan geçenlere eşlik edecek
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının yakında Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını açıkladı. İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savunan Trump, saldırıların ne zaman sona ereceğine ilişkin ise net bir takvim vermedi.
- ABD donanması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine "yakın bir zamanda" eşlik etmeye başlayacak.
- Trump, İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir takvim paylaşmadı ancak aklında bir zaman çizelgesi olduğunu ve saldırıların gerektiği müddetçe devam edeceğini belirtti.
- Başkan Trump, planladıkları takvimin çok önünde olduklarını ifade etti.
- Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük oranda yok edildiğini ve İran'ın şu anda kötü bir durumda olduğunu savundu.
ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken havalimanında basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.
"PETROL TANKERLERİNE EŞLİK EDECEĞİZ"
Trump, ABD donanmasının "yakın bir zamanda", Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını söyledi ancak kesin bir zaman belirtmedi.
"SONUÇTA FATKLI ÜLKELERİZ"
"İsrail'in, İran'a saldırıları sona erdirme konusunda ABD ile aynı düşünüp düşünmediği" konusundaki bir soruya cevap veren Trump, "Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı olabilir. Sonuçta farklı ülkeleriz." dedi.
"İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği" konusunu da değerlendiren ABD Başkanı, bu konuda kesin bir takvim paylaşmayacağını, ancak aklında bir zaman çizelgesi olduğunu ve saldırılara gerektiği müddetçe devam edebileceklerini belirtti.
Başkan Trump, "Planladığımız takvimin çok önündeyiz." dedi.
Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunarak, "İran şu anda kötü bir durumda." ifadesini kullandı.