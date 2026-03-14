ABD Başkanı Trump, ABD donanmasının yakında Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerine eşlik edeceğini açıkladı. Ayrıca Trump, İran’a yönelik saldırıların süreceğini belirtti ve Hark Adası’ndaki askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini duyurdu, ancak petrol altyapısına dokunulmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington’dan Florida’ya giderken havalimanında basın mensuplarına İran gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD donanmasının “yakın bir zamanda” Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını belirtti. Ancak bu konuda kesin bir zaman çizelgesi paylaşmadı.

"HEDEFLERİMİZ FARKLI OLABİLİR"

İsrail’in İran’a saldırılara devam konusundaki tutumuna dair soruya cevap veren Trump, “Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı olabilir. Sonuçta farklı ülkeyiz” dedi.

İran’a yönelik saldırıların süresiyle ilgili de konuşan Trump, net bir takvim vermediğini ancak aklında bir zaman çizelgesi bulunduğunu ve saldırıların gerektiği sürece devam edebileceğini söyledi. Trump, “Planladığımız takvimin çok önündeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump ayrıca İran’ın askeri kapasitesinin büyük oranda yok edildiğini savunarak, “İran şu anda kötü bir durumda” açıklamasında bulundu.

"HARK'TAKİ ASKERİ HEDEFLER TAMAMEN YOK EDİLDİ"

Öte yandan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, ABD ordusunun İran’ın neredeyse tüm petrol ihracatını yöneten Hark Adası’ndaki askeri hedefleri ağır bir şekilde bombaladığını ve adadaki petrol altyapısına saldırı tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABD Merkezi Komutanlığı, Orta Doğu tarihinin en güçlü bombardıman operasyonlarından birini gerçekleştirdi ve İran’ın tacı konumundaki Hark Adası’ndaki tüm ASKERİ hedefleri tamamen yok etti” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Adadaki petrol altyapısını yok etmeme kararı aldım. Ancak İran ya da başka biri Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale ederse, bunu derhal yeniden değerlendireceğim” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası