Dünyaca ünlü Japon otomotiv devi Honda, Türkiye'de kurduğu yeni motosiklet fabrikasının açılışını yaptı. 300 kişinin istihdam edileceği ve 100 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek tesiste ilk etapta yıllık 100 bin üretim gerçekleştirilecek. Bu sayı önümüzdeki dönemde 2'ye katlanacak. Fabrikada üretilecek ilk model olan PCX125 ise haziran ayında Türkiye pazarında satışa sunulacak.

Honda Türkiye, İzmir Aliağa'da hayata geçirdiği motosiklet üretim fabrikasının açılışını dün gerçekleştirdiği tören ile yaptı. Törene, İzmir Vali Vekili Nusret Şahin, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Honda Motor Avrupa Başkanı Hans De Jaeger, Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ve Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer katıldı.

"EKONOMİYİ DESTEKLEYECEK"

Masami, burada yaptığı konuşmada, Honda Türkiye'nin iki ülke arasındaki dostluk ve güvene dayalı üretim işbirliğini geliştiren önde gelen Japon firmalardan biri olduğunu söyledi.

Honda Türkiye'nin Türkiye'deki motosiklet pazarında 11 yıldır kesintisiz liderliğini sürdürdüğüne işaret eden Masami, "Büyüme potansiyeli yüksek bu pazarda yeni fabrika yatırımıyla birlikte daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu projenin yalnızca yerel motosiklet pazarının gelişimine katkı sağlamakta kalmayıp, istihdam oluşturulması ve yan sanayilerin canlanması yoluyla yerel ekonomiyi de destekleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 5 MİLYAR DOLARLIK JAPON YATIRIMI VAR"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat ise Türkiye'nin 2025 itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık ekonomik hacmiyle Avrupa'nın, bölgenin ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olduğunu kaydetti.

Polat, son 20 yılda yüzde 5,3 ortalama büyümeyle Türkiye'nin genç, dinamik, eğitimli, nitelikli nüfusu ve jeostratejik lokasyonuyla bölgesel bir üs konumunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Honda'nın bugün buradaki bu yatırımının ülkemizin şimdisine, geleceğine olan güveninden ötürü tekrardan teşekkür ediyorum. Bundan pişman olmayacaklarını biliyorum. Bunun en açık kanıtı, son 20 yılda tüm dünyadan toplam 280 milyar dolarlık uluslararası yatırımın ülkemize gelmiş olması. Bundan 20 sene önce sadece 5 bin 600 olan uluslararası firma sayısının bugün neredeyse 90 bine ulaşması bunun çok açık kanıtı. Honda'nın bu yatırımının iki dost ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkısı olacağına eminim. Şu an 5 milyarlık bir Japon yatırımı var ülkemizde, yaklaşık 300'e yakın Japon firma var. Honda'nın bu kararı, temenni ediyorum ki diğer Japon firmaların da önünü açacaktır ve ilerleyen dönemlerde daha farklı değerlendirmeler olacaktır."

"TÜRKİYE PAZARINA DUYDUĞUMUZ GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Honda Motor Avrupa Başkanı Jaeger de Türkiye'nin Honda için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Jaeger, "Bu yatırım, pazara duyduğumuz güvenin, Türkiye'nin küresel işimizdeki öneminin ve uzun vadeli işbirliği ile ortak refaha olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Bu tesisin hem Honda’nın küresel üretim ağına hem de Türkiye'nin sanayi gelişimine, istihdamına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Honda Türkiye Başkanı Yamada da Türkiye'nin dinamik iç pazarı, genç nüfusu ve güçlü sanayi yapısı ile sektörde son derece önemli konumda olduğunu bildirdi.

Yamada, "İzmir Aliağa'da hayata geçirdiğimiz bu üretim tesisi, Honda'nın Türkiye'ye olan güçlü inancının, uzun vadeli vizyonunun ve yıllar içinde inşa ettiğimiz güvene dayalı yakın ilişkinin açık bir göstergesidir. Bizim için başarıyı yalnızca ekonomik göstergelerle ölçmek yeterli değildir. Asıl önemli olan, topluma dokunan, insanların yaşamına değer katan bir etki oluşturabilmektir." ifadelerini kullandı.

ÜRETİM, İSTİHDAM VE BÜYÜME KATKI SUNACAK

Bu arada verilen bilgilere göre, Honda Türkiye, bu yatırım ile markanın Türkiye'ye olan güçlü ve uzun vadeli bağlılığını somut bir şekilde ortaya koyarken, üretim, istihdam ve sürdürülebilir büyüme alanlarında önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Yeni tesis, Honda'nın küresel üretim gücünü Türkiye'nin sanayi altyapısı ve yetkin insan kaynağıyla buluşturarak, artan mobilite ihtiyacına yerel üretimle hızlı ve etkin bir cevap verilmesini sağlayacak.

Türkiye'de hızla büyüyen motosiklet pazarına paralel olarak hayata geçirilen bu yatırım, yerli üretim kapasitesini artırarak pazarın sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

45 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 100 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek tesis ile yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesi doğrultusunda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacak. Tesisin gelecek dönemde 200 bin adet kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

İLK ÜRETİLECEK PCX125 MODELİ HAZİRANDA SATIŞTA

Aliağa'daki üretim tesisi, yerel tedarik zincirinin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve ekonomik değer oluşturması açısından önemli bir rol üstleniyor.

Honda Türkiye'nin Aliağa fabrikasında üretilecek ilk model olan PCX125'in haziran ayında Türkiye pazarında satışa sunulacak. Modelin satış başlangıç tarihi ve detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası