Genç oyuncu Oktay Çubuk’tan gelen haber magazin dünyasını şoke etti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a iş seyahati için gittiği Portekiz’in başkenti Lizbon’da eşlik eden 30 yaşındaki oyuncu, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

KALBİ DURDU Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırılan Oktay Çubuk’un kalbinin durduğu belirlendi. Doktorların yoğun çabası ve zamanında yapılan müdahale sayesinde kalbi yeniden çalıştırılan genç oyuncu, hayati riski atlatarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan Çubuk’un neden fenalaştığına dair tetkikler Lizbon’daki hastanede titizlikle sürdürülüyor.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE Cennet'in Gözyaşları ile tanınan, Zalim İstanbul, Adım Farah ve Ah Nerede gibi başarılı yapımlarla yıldızı parlayan Oktay Çubuk, son olarak Sürgünler dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyordu.

Kariyerinin en parlak döneminde bu talihsiz olayı yaşayan oyuncunun tedavisine bir süre daha Portekiz'de devam edileceği öğrenildi.

Sosyal medyada ise hayranları ve meslektaşları genç oyuncu için geçmiş olsun mesajları yağdırıyor.

