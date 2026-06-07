Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Oylama sonucunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Peki, Hakan Safi kimdir? işte Hakan Safi'nin özgeçmişiyle ilgili bilgiler...

1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Hakan Safi'nin ailesi aslen Giresun'un Çamoluk ilçesindendir. 1960 yılında İstanbul'a göç etmiş, Kasımpaşa semtine yerleşmiştir. Ortaöğrenimini FMV Özel Işık Lisesi'nde tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde gerçekleştirmiştir. Aynı üniversitede İngilizce İktisat üzerine yüksek lisans derecesi almış, ardından ABD'de Boston Üniversitesi School of Management bünyesinde Executive MBA programını bitirmiştir.

Lojistik, liman işletmeciliği ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren Safi Holding bünyesindeki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Safiport liman işletmesinin sahibidir. Fenerbahçe SK eski yönetim kurulu üyesidir.

İş hayatına 1996 yılında aile şirketi olan Safi Gayrimenkul'de başlamıştır. 2005 yılından itibaren bu şirketin ve ardından Safi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Liderliğinde holding; madencilik, liman işletmeciliği (Safiport Derince), denizcilik, şeker üretimi (Çorum Şeker) ve lojistik gibi stratejik sektörlerde büyüme kaydetmiştir. Forbes Türkiye'nin 2025'te yayımladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 750 milyon dolarlık servetiyle 61. sırada yer aldı.

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