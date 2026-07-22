ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vuracağız" açıklamasının ardından gözler İran'ın Kazma Dağı'na çevrildi. Tahran, Washington'un 'Kazma Dağı'dan nükleer tesis var' iddialarına cevap verdi. İran Dışişleri Bakanlığı, tüm iddiaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsfahan eyaletinde yer alan Kazma Dağı'nda gizli bir nükleer tesis olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na çok yakında ağır bir saldırı gerçekleştirileceği yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Kazma Dağında nükleer tesis var mı? İrandan iddialara cevap

Sözcü Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tekrarlanan tehditleri, yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin, uluslararası hukukun ve Uluslararası Atom Enerjisi Yönetim Kurulu, Genel Konferans ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının açık bir ihlali olmakla kalmayıp aynı zamanda ABD'nin İran'ın bilimsel ilerlemesine ve teknolojik gelişimine karşı köklü düşmanlığını da ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"KAZMA DAĞINDA NÜKLEER FAALİYET YOK"

Bekayi, "İran'ın nükleer faaliyetleri, güvenlik önlemleri yükümlülüklerine uygun olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na tamamen açıklanmıştır. Washington'un hiçbir nükleer faaliyetin yürütülmediği Kazma Dağı'na gösterdiği takıntılı ilgi, saldırı, yıkım ve sabotaj için uydurulmuş bir bahane olmaktan öteye geçmemektedir. Bu arada, aynı zamanda BM Genel Sekreteri adayı olan Uluslararası Atom Enerjisi Genel Direktörü nerede?" ifadelerine yer verdi.

Bekayi, "İran halkı kararlı ve birleşik bir şekilde durmakta ve ABD'nin düşmanca her türlü eylemine ya da ülkelerinin egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik her türlü ihlale tüm gücüyle karşı koymaya hazırdır" dedi.

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