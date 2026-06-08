Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Temmuz ayında açıklanacak maaş artışında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından emeklilerin alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar da hız kazandı. ''2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?'' merak edilirken 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte gözler Haziran ayında açıklanacak son veriye çevrildi.

Enflasyon oranlarının netleşmesi ile emeklilerin şimdiden hak ettiği zam oranı ortaya çıkmaya başladı. Ocak ayında yapılan maaş artışının ardından yükselen hayat maliyetleri nedeniyle yeni zam beklentisi güçlenirken, Temmuz ayında uygulanacak artışın oranı konusunda farklı senaryolar masada yer alıyor. Peki, 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı netleşti

2026 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı artışı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü Haziran ayı enflasyon verilerine çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emeklilerin alacağı zam oranına ilişkin tablo netleşmeye başladı.

Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre Temmuz ayında emekli maaşlarına yansıyacak artışın yüzde 18 bandında olması bekleniyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan beklentiler ve finans kuruluşlarının tahminleri de bu yönde şekillendi.

2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklilerin 5 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde oluşan kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,60 seviyesine ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında uygulanacak maaş artışı için şimdiden yüzde 16,6 civarında zam hakkı elde etmiş oldu. Kesin zam oranı, Haziran ayı verilerinin eklenmesiyle netleşecek.

2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı netleşti

SEYYANEN ZAM VAR MI, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı yaklaşırken emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında seyyanen zam ve en düşük emekli aylığı geliyor. Ankara kulislerinden gelen bilgilerse şu aşamada ilave bir seyyanen zam veya refah payı çalışmasının gündemde olmadığı yönünde.

Öte yandan en düşük emekli aylığının da yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Halihazırda 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşının, mevcut zam oranlarının uygulanması halinde yaklaşık 23 bin 600 lira seviyesine yükselebileceği değerlendiriliyor.

2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı netleşti

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Temmuz ayı yaklaşırken yalnızca emekliler değil, milyonlarca asgari ücretli çalışan da ara zam ihtimalini yakından takip ediyor. Hükümet tarafından asgari ücrete ara zam yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Daha önce Ocak ayında belirlenen asgari ücretin yıl boyunca geçerli olacağını ifade edilmişti. Bu nedenle mevcut tabloda Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması şimdilik beklenmiyor. Kararda değişiklik yapılması durumunda resmi açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacak.

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