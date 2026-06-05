Memur ve emekli zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,61 oldu. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği enflasyon rakamlarını açıklandı. Buna göre; TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %34,86 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,86 artış, ulaştırmada %34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,59 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.

Memur ve emekli zammını belirleyecek! Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,48 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48 azalış, ulaştırmada %2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası