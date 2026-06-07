Sarı hat uygulaması İstanbul’da taksicilerle ilgili artan şikayetlerin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, “Sarı Hat” uygulamasını devreye aldı. Yeni sistemle vatandaşlar; fahiş ücret, kayıp eşya ve sürücülerle ilgili şikayetlerini doğrudan WhatsApp üzerinden iletebilecek. Uygulamanın, hem yolcu memnuniyetini artırması hem de sektördeki olumsuz algıyı azaltması hedefleniyor.

Sarı hat uygulaması Yeni sistem sayesinde yolcular; kayıp eşya, fahiş ücret talebi, şikayet, öneri ve memnuniyet bildirimlerini WhatsApp üzerinden hızlı şekilde paylaşabilecek. Uygulamanın, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran turist dolandırıcılığı vakalarının ardından devreye alınması dikkat çekti.

Sarı hat uygulaması İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yetkilileri, bazı sürücülerin uyguladığı fahiş fiyatların tüm meslek grubunu zan altında bıraktığını belirterek, bu tür kişilerin sistemden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, “300 liralık bir mesafeden binlerce lira tahsil etmek kötü taksicilik değil, adli bir vakadır. Bu kişilerin bu meslekte yeri yok” ifadelerini kullandı.

Sarı hat uygulaması WhatsApp üzerinden hizmet verecek Sarı Hat’ın numarası 0547 264 34 34 olarak duyuruldu. Araçların arka kapı iç kısmına yerleştirilen QR kodlar sayesinde yolcuların doğrudan hatta ulaşabileceği belirtildi.

Sarı hat uygulaması Yetkililer, kayıp eşya bildirimlerine kısa sürede dönüş yapıldığını, cüzdan, tablet ve çanta gibi unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca yolcuların olumsuz bir durum yaşaması halinde de anında müdahale edilebildiği ifade edildi. Yeni uygulama hem yolculardan hem de taksicilerden destek gördü. Bir vatandaş, “Kimse kimseyi dolandıramaz. Böyle bir sistemin olması güzel. Sorun yaşandığında oda hemen müdahale edebilir” dedi.

Sarı hat uygulaması Taksiciler de uygulamanın sektördeki olumsuz algıyı azaltacağını belirtti. Bir sürücü, “Bazı kişilerin yaptığı hatalar yüzünden hepimiz mağdur oluyoruz. Turisti dolandıranlar tüm taksicilere zarar veriyor” ifadelerini kullandı. Bazı taksiciler ise sistemin puanlama ve denetim mekanizmasıyla desteklenmesi gerektiğini savundu. Bir sürücü, “Yolcu bizi puanlayabilmeli. Düşük puan alan sürücülere önce sarı kart, sonra kırmızı kart uygulanmalı. Böylece kurallara uymayanlar ayıklanır” değerlendirmesinde bulundu.

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