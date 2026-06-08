Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı feshedildi. Konya İl Başkanlığı görevine ise Sedat Göncü atandı.

MHP’nin feshedilen il teşkilatlarına bir yenisi daha eklendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Konya İl Başkanlığı görevine ise Sedat Göncü atandı.

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MHP KONYA İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır.

HANGİ TEŞKİLATLAR FESHEDİLDİ?

MHP'nin feshedilen diğer il teşkilatları ise şöyle;

İl Teşkilatı Tarih Not İstanbul 6 Nisan 2026 39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedildi Kütahya 16 Nisan 2026 Eskişehir 16 Nisan 2026 Kars 16 Nisan 2026 Bilecik 17 Nisan 2026 Çanakkale 17 Nisan 2026 Muğla 17 Nisan 2026 Bolu 20 Nisan 2026 Ardahan 21 Nisan 2026 Gaziantep 24 Nisan 2026 Bingöl 24 Nisan 2026 Malatya (Tarih belirtilmemiş)

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