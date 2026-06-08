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MHP Konya il teşkilatı feshedildİ! Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı
Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı feshedildi. Konya İl Başkanlığı görevine ise Sedat Göncü atandı.
Özetle DinleMHP Konya il teşkilatı feshedildİ! Konya İl Başkan...
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Politika 2 dk önce
MHP'nin Konya il teşkilatının feshedildiği ve yerine Sedat Göncü'nün atandığı duyuruldu.
- Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğünün 52 ve 54'üncü maddeleri uyarınca feshedildi.
- Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı.
- Daha önce de İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl ve Malatya il teşkilatları feshedilmişti.
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MHP’nin feshedilen il teşkilatlarına bir yenisi daha eklendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Konya İl Başkanlığı görevine ise Sedat Göncü atandı.
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MHP KONYA İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yalçın, şu ifadelere yer verdi:
Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır.
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HANGİ TEŞKİLATLAR FESHEDİLDİ?
MHP'nin feshedilen diğer il teşkilatları ise şöyle;
|İl Teşkilatı
|Tarih
|Not
|İstanbul
|6 Nisan 2026
|39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedildi
|Kütahya
|16 Nisan 2026
|Eskişehir
|16 Nisan 2026
|Kars
|16 Nisan 2026
|Bilecik
|17 Nisan 2026
|Çanakkale
|17 Nisan 2026
|Muğla
|17 Nisan 2026
|Bolu
|20 Nisan 2026
|Ardahan
|21 Nisan 2026
|Gaziantep
|24 Nisan 2026
|Bingöl
|24 Nisan 2026
|Malatya
|(Tarih belirtilmemiş)
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