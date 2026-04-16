MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Kütahya İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiyle feshedildiğini, MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker'in atandığını açıkladı.

MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi! İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atandı

MEHMET ALİ TÜRKER ATANDI

Semih Yalçın, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

İSTANBUL İL YÖNETİMİ DE FESHEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurulmuştu. Kararı duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine ise Volkan Yılmaz atanmıştı.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, "Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul İl Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin İnşallah" demişti.

