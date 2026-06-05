TÜİK verilerine göre TÜFE mayısta aylık bazda %1,71 oldu. Yatırım araçlarının reel getirileri de ortaya çıktı. Buna göre geçen ay sadece TL mevduat/katılım hesapları reel getiri sundu. Döviz, gram altın ve borsa ise reel kayıpla mayısı tamamladı. İşte mayısta reel getiriler…

Piyasalarda mayıs enflasyonun açıklanmasının ardından yatırım araçlarının geçen ay reel getirileri de belli oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE mayısta, aylık bazda %1,71 oldu. Yıllık enflasyon da sınırlı bir artışla %32,61’e yöneldi.

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Geçen ay Orta Doğu’daki belirsizlikler, petrol fiyatları ve tahvil getirileri, merkez bankalarından sıkı para politikası beklentilerinin artması gibi gelişmeler piyasalara yön verirken; TCMB’nin İkinci Enflasyon Raporu da dikkatle takip edildi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini %26’ya yükseltti.

Mayısta reel getiriler belli oldu! Sadece bir yatırım aracı kazandırdı

NOMİNAL GETİRİLER

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, yatırım araçlarının mayısta nominal getirileri şöyle gerçekleşti:

-TL mevduat/katılım hesapları: %2,90 (Ortalama)

-Dolar: %1,54

-Euro: %0,93

-Gram altın: %-0,40

-Borsa (BİST 100): %-5,40

Mayısta reel getiriler belli oldu! Sadece bir yatırım aracı kazandırdı

REEL GETİRİLER

Mayıs enflasyonundan arındırılmış “reel getirilere” bakıldığında ise performanslar şu şekilde:

-TL mevduat/katılım hesapları: %1,17 (Ortalama)

-Dolar: %-0,17

-Euro: %-0,77

-Gram altın: %-2,07

-Borsa (BİST 100): %-7,13

REEL GETİRİ SADECE TL’DE…

Rakamlar mayıs ayında sadece TL mevduat ve katılım hesaplarının “reel getiri sunduğunu” ortaya koydu. Döviz kurlarında sınırlı da olsa reel kayıp devam etti. Enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında mayısta gram altın ve borsa, en yüksek reel kaybı yaşayan yatırım araçları arasında yer aldı.