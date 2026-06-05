TÜİK verilerine göre mayıs ayının zam şampiyonu, yüzde 15,65 artışla hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı oldu. Giyim sektörü ve taze sebzeler de fiyatı en çok yükselen diğer kalemler arasında yer aldı. Buna karşın, domates ve biber gibi sebzeler yüzde 22,21’lik düşüşle ayın en çok ucuzlayan ürün grubu olurken, onu yeşil baklagiller ve motorin fiyatlarındaki gerileme izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 15,65 ile "hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı" sektöründe görüldü. Bunu yüzde 14,88 ile "erkek ve erkek çocuk giysileri" ve yüzde 14,29 ile "hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı" kategorileri izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,97 ile "diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi)" yüzde 13,05 ile "kadın ve kız çocuk giysileri", yüzde 9,53 ile yağlar, yüzde 8,66 ile "tuz, çeşniler ve soslar" yer aldı.

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EN ÇOK MEYVESİ YENEN SEBZELER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 22,21 ile "meyvesi yenen sebzeler, taze soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi)" kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 19,97 ile "yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş", yüzde 15,54 ile "yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş", yüzde 7,7 ile motorin, yüzde 3,78 ile "diğer küçük ev aletleri", yüzde 3,14 ile "çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri", yüzde 2,96 ile "kahvaltılık tahıl ürünleri" takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı 15,65 Erkek ve erkek çocuk giysileri 14,88 Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı 14,29 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) 13,97 Kadın ve kız çocuk giysileri 13,05 Yağlar 9,53 Tuz, çeşniler ve soslar 8,66 Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze 8,64 Üzümsü meyveler, taze 8,07 Yoğurt ve benzeri ürünler 7,99

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Meyvesi yenen sebzeler, taze soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) -22,21 Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş -19,97 Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş -15,54 Motorin -7,70 Diğer küçük ev aletleri -3,78 Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri -3,14 Kahvaltılık tahıl ürünleri -2,96 Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) -2,65 Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar -2,28 Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler -2,16 Et, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş -1,81 İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler -1,72 Kahve -1,67

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