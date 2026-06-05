Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşme çağrısında bulunmasına ilişkin "Başkan Putin, Zelenskiy konuşmak isterse Moskova'ya gelip bunu yapabileceğini söyledi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitap ettiği açık mektupta taraflar arasındaki savaşı sonlandırma yönünde görüşme çağrısında bulunmuştu. Görüşmenin yapılabileceği adreslere de değinen Zelenskiy, Türkiye, İsviçre ve bazı Arap ülkelerinin böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaya istekli olduğunu belirterek, tarafların en kısa sürede görüşme tarihi üzerinde mutabakata varması gerektiğini kaydetmişti.

Kremlinden Zelenskiynin çağrısına jet cevap: İstediği zaman...

ZELENSKİY'NİN MEKTUBU GÜNDEMİ SALLADI

Zelenskiy'nin dünya gündemine bomba gibi düşen mektubunda, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor. Bir görüşme öneriyorum" ifadeleri yer almıştı.

KREMLİN’DEN ZELENSKİY’E CEVAP GELDİ

Ukrayna liderinin talebine Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan cevap geldi. Peskov, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, istediği zaman görüşmek üzere Moskova'ya gelebilir" dedi. Rus Sözcü, Kremlin'in mektubu incelediğini ve çalışma toplantısının ardından Putin'e bilgi verileceğini aktararak, "Başkan Putin, Zelenskiy konuşmak isterse Moskova'ya gelip bunu yapabileceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Kremlinden Zelenskiynin çağrısına jet cevap: İstediği zaman...

Ukrayna çatışmasının sonlandırmasına yönelik ABD çabalarına da değinen Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman ABD'nin rolünü idealize etmediğini ve ulusal çıkarlarının her zaman en öncelikli konu olduğunu söyledi.

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