Piyasalar Merkez Bankası'nın 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararını odaklandı. Son 3 toplantıda faizi pas geçen Merkez'in nasıl bir adım atacağı merak konusu. İşte AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin beklentisi...

AA Finans'ın, TCMB'nin 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

FAİZİN SABİT BIRAKILACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin ortak beklentisi ne? TCMB faizi sabit mi tutacak

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

MERKEZ SON 3 TOPLANTIDA PAS GEÇTİ

Merkez Bankası, ABD-İran savaşı sonrası marta ayında faizi yüzde 37'de sabit bırakmıştı. Nisan ve mayıs ayında da sürpriz yapmayan Merkez, faizi pas geçti. Böylece son 3 toplantıda faiz sabit kaldı.

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