AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik, katıldığı düğünde havaya silahla ateş ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik'in, Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İsa Dilek’in düğününde havaya ateş açtığı görüntüler gündem oldu.

İSTİFA ETTİ

Sosyal medyada söz konusu görüntülere tepki yorumları yapılırken, Keklik'ten de bir açıklama geldi. Görüntüler nedeniyle üzgün olduğunu belirten Keklik, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"ÖZELEŞTİRİMİ TÜM KALBİMLE İFADE EDİYORUM"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir köy düğünü vesilesiyle ortamın heyecanıyla gelişen bazı menfi görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Bu görüntülerin 17 yaşından bu yana her kademesinde görev aldığım AK Parti aileme zarar verdiği düşüncesiyle, yürütmekte olduğum Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'ndan affımı istedim. Bu vesileyle konuyla ilgili üzüntümü ve özeleştirimi de tüm kalbimle ifade etmek isterim.

Düğündeki görüntüleri gündem olmuştu! AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik istifa etti

"AK PARTİ AİLEME HİZMETE DEVAM EDECEĞİM"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderim, Cummhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve mensubu olmaktan büyük onur duyduğum AK Parti aileme bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygılarımı sunar, helallik dilerim."

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