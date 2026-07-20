GÖKHAN KARATAŞ
Emre Mor'un yeni takımı açıklandı: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Emre Mor, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bir dönem Galatasaray'ın başarısı için mücadele eden 28 yaşındaki hücum oyuncusu, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formaları da giymişti.
Sözleşmesinin sona erdiği 30 Haziran 2026 tarihi itibariyle Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni durağı Hollanda ekibi NEC Nijmegen oldu.
DENEME ANTRENMANLARINDA BEĞENİLDİ
Hollanda temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki futbolcu, bir süredir NEC Nijmegen ile deneme antrenmanlara çıkıyordu.
Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'ni 3'üncü sırada bitiren NEC Nijmegen, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.
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