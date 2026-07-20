Avrupa Birliği, denetim mekanizmalarındaki ciddi eksiklikler ve tehlikeli ürünlerin platformda satışta kalması nedeniyle AliExpress'e 550 milyon euro ceza keserken, şirketten 20 Ekim'e kadar eksiklikleri gidermesini istedi.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA), büyük çevrimiçi platformların zararlı ve yasa dışı içeriklerle mücadele etmesini zorunlu kılıyor. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında, AliExpress'in denetim ve tespit mekanizmalarında ciddi eksiklikler bulunduğu kaydedildi.

Komisyonun açıkladığı rapora göre, şirketin sahte satışları önlemek amacıyla uyguladığı "marka yetkilendirme" sistemi, yetersiz personel nedeniyle etkili şekilde işletilemedi ve satıcılar tarafından kolaylıkla devre dışı bırakıldı. Ayrıca etkisiz ceza politikaları nedeniyle yaptırım uygulanan satıcıların platformda satış yapmaya devam ettiği belirlendi.

Ünlü e-ticaret platformuna 550 milyon euro ceza!

BU DURUM TÜKETİCİLER İÇİN ÇOK TEHLİKELİ

Bu aksaklıklar sonucunda birçok üründe sorun tespit edildi. Oyuncaklardan tehlikeli kozmetik ürünlerine kadar birçok ürün haftalarca çevrimiçi kalmaya devam etti. AB Teknoloji Sorumlusu Henna Virkkunen, duruma ilişkin, "Bu durum tüketiciler için çok tehlikeli, tüm kurallarımıza uyan şirketler için ise haksızlık." açıklamasını yaptı.

ALİEXPRESS'E KESİLEN 550 MİLYON EUROLUK CEZA

Birçok şirkete ceza uygulanırken, en yüksek ceza Alibaba bünyesindeki AliExpress'e verildi. AliExpress'e kesilen 550 milyon euroluk ceza, aynı yasa kapsamında daha önce uygulanan yaptırımları geride bıraktı. Daha önce de küresel çapta birçok büyük şirkete ceza veren Komisyon, sırasıyla sosyal medya platformu X'e 120 milyon euro, e-ticaret sitesi Temu'ya ise 200 milyon euro ceza vermişti. Komisyon, Dijital Hizmetler Yasası'nın yeni bir düzenleme olmasını hafifletici neden olarak değerlendirirken, ceza tutarının daha yüksek belirlenmediğini bildirdi.

Ünlü e-ticaret platformuna 550 milyon euro ceza!

Avrupa'da AliExpress'in 193 milyon, Shein'in 156 milyon, Temu'nun ise 130 milyon kullanıcısı bulunuyor. Avrupa Birliği, AliExpress'e tespit edilen eksiklikleri gidermesi için 20 Ekim'e kadar süre tanırken, şirketin Aralık ayına kadar kurallara uyum sağlamaması halinde ek yaptırımların uygulanabileceğini bildirdi.

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