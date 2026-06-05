Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’e gönderdiği açık mektupta savaşın sona erdirilmesi için liderler düzeyinde doğrudan görüşme önerisinde bulundu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini belirten Zelenskiy, müzakereler süresince kapsamlı ateşkese hazır olduklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben kaleme aldığı açık mektupta, iki ülke arasında yaklaşık dört yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi amacıyla doğrudan görüşme çağrısında bulundu.

Mektubunda, savaşın çözümünün liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerden geçtiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta sonlandırılmasını teklif ediyor. Bu nedenle bir görüşme gerçekleştirmeyi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ DE İŞARET ETTİ

Görüşmenin yapılabileceği adreslere de değinen Zelenskiy, Türkiye, İsviçre ve bazı Arap ülkelerinin böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaya istekli olduğunu belirtti. Ukrayna lideri, tarafların en kısa sürede görüşme tarihi üzerinde mutabakata varması gerektiğini kaydetti.

Müzakereler süresince kapsamlı bir ateşkese hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, bunun daha önce farklı bölgelerde uygulanan geçici ateşkes modellerine benzer şekilde hayata geçirilebileceğini söyledi. Ateşkesin denetlenmesinde ABD'nin gözlemci ve garantör rolü üstlenebileceğini de dile getirdi.

GENİŞ KAPSAMLI TAKAS ÖNERİSİ

Esir değişimi konusuna da değinen Zelenskiy, 'herkese karşılık herkes' prensibiyle geniş kapsamlı bir takas yapılmasını önerdi. Savaş sırasında alıkonulan siviller ve çocukların ülkelerine geri dönmesinin de öncelikli başlıklar arasında yer alması gerektiğini belirten Zelenskiy, bunun kalıcı barış için önemli bir başlangıç olacağını ifade etti.

Mektubunda Rusya'nın savaş nedeniyle ekonomik ve diplomatik açıdan ciddi maliyetler ödediğini savunan Zelenskiy, Ukrayna'nın bağımsızlığını korumaya devam edeceğini vurguladı. Ukrayna halkının kalıcı bir savaş istemediğini belirten Zelenskiy, "Savaşsız bir yaşamın çok daha iyi olduğunu biliyoruz. Bu savaşı sona erdirme zamanı geldi" mesajını verdi.

Kremlin Sarayı ise Zelenskiy'nin mektubunun ulaştığını doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yoğun programı nedeniyle mektubu henüz inceleyemediğini belirterek, belgenin uygun zamanda Putin'e iletileceğini açıkladı.

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