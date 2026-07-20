Anadolu Ajansı
Bursaspor'dan 2 gollü prova
Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile Esenler Erokspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Amedspor'dan ses getirecek transfer: Kiralık geliyor
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, Esenler Erokspor karşısında müsabakanın ilk yarısını 43. dakikada kullanılan kornerde, Erokspor'lu oyuncu Enes Alıç'ın kendi kalesine attığı kafa golüyle 1-0 önde tamamladı.
Bursaspor, 90+1. dakikada Hüseyin Maldar'ın sağ çaprazdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşma, Bursaspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR