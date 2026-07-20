Süper Lig'in yeni takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in, Hoffenheim forması giyen Nijeryalı forvet Gift Orban'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

NİJERYALI GOLCÜ KİRALANIYOR

Kicker'ın haberine göre; Amed Sportif Faaliyetler, Hoffenheim forması giyen Gift Orban'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık geçiren 24 yaşındaki golcü için Diyarbakır ekibinin 1 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Taraflar arasındaki anlaşmada, kolay şartlara bağlı 4 milyon avroluk satın alma zorunluluğunun da yer aldığı ifade edildi. Transferin bu şartlarla toplam 5 milyon avroya ulaşabileceği kaydedildi.

Gift Orban

TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR

Gift Orban'ın Türkiye'ye giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu hafta sağlık kontrolünden geçmesinin planlandığı aktarıldı. Kariyerinde Gent, Olympique Lyon ve Hoffenheim gibi köklü kulüplerde forma giyen Gift Orban, 143 maçta 71 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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