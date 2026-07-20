Trump, İran'a karşı sert söylemlerini bir adım ileri taşıdı. ABD Başkanı, "İran her bir Amerikan askerini öldürdüğünde, bunun bedelini kat kat fazlasıyla ödeyecek" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, "İran her bir Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini kat kat fazlasıyla ödeyecek." diyerek, bu yöndeki talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine ve ABD ordusunun komuta kademesine iletildiğini bildirdi.

ABD Başkanı'nın açıklaması şu şekilde:

"İran her bir Amerikan askerini öldürdüğünde, bunun bedelini kat kat fazlasıyla ödeyecek. Bu talimat Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve ordudaki tüm komutanlara iletilmiştir"

"YARALANAN ABD ASKERİNİN SAYISI SAKLANIYOR"

Öte yandan New York Times, Pentagon'un İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik bazı saldırılarını kamuoyundan gizlediğini öne sürdü. Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon'un açıkladığı saldırı bilançosu gerçeği tam olarak yansıtmıyor.

Haberde, Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırıdan önce İran'ın ülkedeki ABD güçlerine üç ayrı saldırı daha düzenlediği, bu saldırılarda çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait çok sayıda helikopterin hasar gördüğü iddia edildi. Ancak Pentagon'un resmi açıklamalarında bu saldırılara ve meydana gelen zarara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığı aktarıldı.

Bir ABD'li askeri yetkili de, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), yaralanan askerler kısa sürede görevlerine döndüğü takdirde bu bilgileri kamuoyuna açıklamak zorunda olmadığını söyledi.

ABD'NİN CAN KAYBI 17'YE YÜKSELDİ

CENTCOM, 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu. Pentagon da hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin tespit edildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.

18 Temmuz'da ise Irak'ta, İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının patlamamış mühimmatının kontrollü imhası sırasında bir ABD askeri hayatını kaybetti. Böylece ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma sürecinde hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısı 17'ye yükseldi.

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