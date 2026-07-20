ABD-İran savaşında hayatını kaybeden ABD’li asker sayısının son olarak 17 olduğu açıklanmıştı. New York Times, ABD Savunma Bakanlığı’nın “çok sayıda ABD askerinin yaralandığı" bilgisini gizlediğini iddia etti. İran’ın 3 saldırı düzenlediğini öne süren ABD’li yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu iddia etti.

ABD ve İran arasındaki savaşta tansiyon bir yükselip bir düşerken, New York Times (NYT) gazetesi çarpıcı bir iddiada bulundu.

“ÇOK SAYIDA ABD ASKERİ YARALANDI” İDDİASI

New York Times "ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı" bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etti.

Kamuoyundan gizledi! New York Times’tan çarpıcı Pentagon iddiası: İran saldırılarında çok sayıda ABD askeri yaralandı

NYT haberini isimlerini açıklamayan ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdı. ABD’li yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediğini öne sürdü.

"HELİKOPTER HASAR ALDI" İDDİASI

Yetkililer, bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulundu. Bir askeri yetkili de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), göreve hızla geri döndükleri takdirde yaralanan askerler hakkında bilgi paylaşmak zorunda olmadığını söyledi.

Habere göre, Pentagon'un ABD ile İran arasında son dönemdeki çatışmalara ilişkin açıkladığı sayılar, gerçeklerle uyuşmuyor. Pentagon'un açıklamalarında ise bahsi geçen saldırılara ve yol açtığı hasara yer verilmedi.

SAYI 17'YE ÇIKMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Kamuoyundan gizledi! New York Times’tan çarpıcı Pentagon iddiası: İran saldırılarında çok sayıda ABD askeri yaralandı

Pentagon, bu iki askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti. CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.

Kamuoyundan gizledi! New York Times’tan çarpıcı Pentagon iddiası: İran saldırılarında çok sayıda ABD askeri yaralandı

Haberle İlgili Daha Fazlası