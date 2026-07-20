ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının son dalgası tamamlandı. 9 gecedir İran'ı vuran ABD ordusunun saldırılarına ise İran'dan misilleme gecikmedi. Körfez'de, ABD üssü bulunan ülkeleri hedef alan İran'ın vurduğu Bahreyn'de alarm verildi. Geceden bu yana 2'nci kez sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 9 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, son saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla düzenlendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"ABD güçleri, İran'a ait askeri komuta merkezlerini, hava savunma ve kıyı gözetleme tesislerini, deniz gücü unsurlarını, füze ile insansız hava aracı (İHA) fırlatma sahalarını ve iletişim ağlarını hedef aldı."

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ABD GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, "ABD kuvvetleri teyakkuzda olmayı sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

İRAN'DA ÇOK SAYIDA KENTTE PATLAMA

İran basını, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentleri başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

ABD İran'ı vurdu, İran tüm gücüyle o ülkeye saldırdı! "Sığınaklara gidin" çağrısı!

BAHREYN DİKEN ÜSTÜNDE

İran misillemeleri ise gecikmedi. Özellikle Bahreyn'e yönelik saldırılarına yoğunlaşan İran, çok sayıda füze ve kamikaze dronu ateşledi. Geceden bu yana 2'nci kez sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı.

Öte yandan ABD'nin Manama Büyükelçiliği, İran'ın, Bahreyn'in başkenti Manama'nın merkezindeki bazı noktaları hedef alabileceğine ilişkin bilgilere sahip olduğunu açıklayarak ABD vatandaşlarından dikkatli olmalarını ve yerel makamların talimatlarına uymalarını istedi.

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KUVEYT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İRAN İHA'LARI İÇİN MESAİDE

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan ülke topraklarına atılan İHA’lara karşılık verdiği belirtildi. Açıklamada, ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden yetkili makamların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEYREDEN GEMİDE YANGIN

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemide yangın çıktığını duyurdu.

UKMTO’dan yapılan açıklamada, "Umman'ın Kumzar kentinin yaklaşık 15 kilometre kuzeybatısında meydana gelen bir olaya dair ihbar aldık. Askeri makamlardan edinilen bilgilere göre bir gemide yangın çıktı." ifadelerine yer verildi.

Yangının kesin nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, yaşanan olay İran saldırısı şüphesine yol açtı.

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