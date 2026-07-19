İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'i hedef alması halinde "hiçbir şarta bağlı kalmaksızın" tüm güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi.

Orta Doğu'da ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası gerilim tırmanırken, İsrail yönetiminden İran'a yönelik sert mesajlar gelmeye devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi halinde hiçbir koşul aranmaksızın tam güçle karşılık vereceklerini açıkladı.

"HİÇBİR ŞARTA BAĞLI KALMAKSIZIN..."

Katz, İsrail'de arama kurtarma faaliyetleri yürüten Zaka isimli gönüllü kuruluşun lojistik merkezini ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülkesinin olası tüm senaryolara hazır olduğunu belirtti.

İran'ın İsrail'i hedef alması halinde sert karşılık vereceklerini söyleyen Katz, "İran'ın İsrail'e füze fırlatması durumunda, başka hiçbir şarta bağlı kalmaksızın tüm gücümüzle karşılık vereceğimizi açıkça ifade ettik" dedi.

"HEM SAVUNMAYA HEM SALDIRIYA HAZIRIZ"

İsrail'in hem savunma hem de saldırı planlarını hazır tuttuğunu belirten Katz, olası bir çatışmada öncelikli hedeflerinin İran'ın füze fırlatma altyapısını vurmak olacağını söyledi.

Füzelerin tamamının engellenmesinin mümkün olmadığını dile getiren İsrailli bakan, buna rağmen askeri hazırlık seviyelerinin en üst düzeyde olduğunu savundu.

GENELKURMAY BAŞKANI: ÇATIŞMAYA HAZIRIZ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de ABD ile İran arasında yükselen gerilimi yakından takip ettiklerini belirterek, ordunun her türlü senaryoya hazır olduğunu ifade etti.

Batı Şeria'da yaptığı açıklamada İran'ın ABD saldırılarına yönelik misillemelerini izlediklerini söyleyen Zamir, "Çatışmalara derhal yeniden başlamaya hazırız. Bize zarar vermeye çalışan herkese karşı büyük bir güçle hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN YENİ HAZIRLIK YAPTIĞI İDDİASI

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD'nin İran'a yönelik hava operasyonlarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddialara göre Washington yönetimi, bölgeye yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladı.

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