Hazar Havzası’nın yeşil enerjisini Avrupa’ya taşıyacak “Elektriğin TANAP’ı” için düğmeye basıldı. Bakanlık koordinasyonunda TEİAŞ, EPİAŞ ve EPDK’nın ortaklaşa yürüttüğü dev projeyle Türkiye doğalgazdan sonra elektrik ticaretinde de bölgenin ana koridoru olmaya hazırlanıyor.

Türkiye, Azerbaycan’dan Avrupa’ya uzanacak yeni yeşil enerji koridoru için hazırlıklarını hızlandırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın “Elektriğin TANAP’ı” olarak nitelendirdiği proje kapsamında; Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında yenilenebilir elektrik iletimi ve ticareti için çalışmalar sürüyor. Bakanlık koordinasyonunda; iletim altyapısından enerji borsasına, sınır ötesi ticaretten piyasa kurallarına kadar birçok alanda eş zamanlı bir hazırlık süreci yürütülüyor.

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YEŞİL ENERJİ AVRUPA’YA TAŞINACAK

Proje sayesinde, Hazar Havzası’ndaki yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik; Gürcistan ve Türkiye üzerinden Bulgaristan’a, oradan da Avrupa elektrik piyasasına ulaştırılacak. Böylece Türkiye, doğalgazın ardından elektrik ticaretinde de bölgesel bir enerji koridoru hâline gelecek. Koridorun devreye girmesiyle sınır ötesi elektrik ticareti artarken, yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasalara entegrasyonu da hız kazanacak.

Projenin fiziksel altyapısını güçlendirme görevini TEİAŞ üstleniyor. Kurum, ilgili ülkelerin şebeke işletmecileriyle teknik koordinasyonu sürdürürken, sınır ötesi ticareti destekleyecek enterkonneksiyon (şebekeler arası bağlantı) kapasitesini geliştirmek için çalışıyor. Bu adımlarla, Türkiye’nin Gürcistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ile olan elektrik bağlantı kapasitesinin ciddi oranda artırılması hedefleniyor.

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ENERJİ BORSASI DEVREDE

Uluslararası piyasalarla entegrasyonu stratejik hedef olarak belirleyen EPİAŞ ise Türkiye’nin bölgesel elektrik ticaretindeki etkinliğini artıracak yeni iş birliklerine odaklandı. Avrupa’nın en fazla işlem gerçekleştirilen üçüncü “Gün Öncesi Elektriği Piyasası”na sahip olan Türkiye, bu güçlü tecrübesini bölgesel ticarette büyük bir avantaja dönüştürmeyi amaçlıyor. Böylece fiziki enerji akışıyla birlikte, işin ticari altyapısı da kusursuz hâle getiriliyor.

Sınır ötesi elektrik ticaretinin hukuki ve düzenleyici altyapısına ise EPDK katkı sağlıyor. Kurum; Orta ve Batı Asya elektrik piyasası yol haritasının çizilmesi ve bölgesel elektrik piyasasının oluşturulması için uluslararası süreçlerde aktif rol alıyor. Bu sayede projenin sadece iletim hatları değil, küresel ticarete yön verecek yasal çerçevesi de adım adım inşa ediliyor.

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