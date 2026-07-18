CHP kurmayları, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tutuklandığı soruşturmaya yönelik sessiz kalan ve eleştirilere “Kuşkularım vardı” cevabını veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini değerlendirdi.

Kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun bu ifadelerinin belediyelerdeki işleyişe ve aday belirleme yöntemine ilişkin taşıdığı bazı soru işaretlerine işaret ettiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu

“ADAYLARI BELİRLEYENLER KENDİLERİNE YAKIN İSİMLERİ SEÇTİ”

Kılıçdaroğlu’nun belediyelerdeki maddi ilişkilere yönelik şüphelerini dile getirdiğini savunan kurmaylar, “Belediye başkan adaylarını belirleyen isimler, CHP’nin kalesi olarak görülen ve seçimin garanti olduğu yerlerde kendilerine yakın isimleri tercih etti. Aday belirleme sürecinde liyakat ve tecrübeden çok farklı kriterlerin öne çıktığı yönünde değerlendirmeler vardı” değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Can Güner’

“YAPAY ZEKÂYA SORSAK HÜSEYİN CAN GÜNER’İ SÖYLEMEZDİ”

Yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkanlığı için yaklaşık 30 kişinin aday adayı olduğunu hatırlatan CHP kurmayları, “Onlarca aday arasından en tecrübesiz ve kamuoyunda en az tanınan isim aday gösterildi. Yapay zekâya sorsanız bile Hüseyin Can Güner’i önermezdi. 30 aday arasında ancak 30’uncu sırada yer alırdı” ifadelerini kullandı.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ 22 TEMMUZ’DA

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in yerine görev yapacak başkanvekilinin seçimi 22 Temmuz’da saat 14.00’te yapılacak. CHP kurmayları, cezaevinde bulunan Güner ile avukatlar aracılığıyla iletişimde olduklarını belirterek “Seçim için bizim bir tasarrufumuz yok. Avukatlarımız, belediye başkanımız ile görüşüyor. Kendisi kimi işaret ederse o ismi kabul edeceğiz” dedi.



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